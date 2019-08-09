BBP Genel Başkanı Destici'den Kurban Bayramı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Harici ve dahili vatan düşmanları şunu akıllarından çıkartmasınlar ki bu millet Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si ile aynı kilimin deseni, birbirinin kardeşidir. Şunu iyi bilsinler ki bu vatanı onlara böldürmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Allah rızası için kurban kesilerek inancın, fedakarlığın ve şükrün paylaşıldığı bayramın, paylaşmanın mukaddes bir simgesi olarak en yakın çevreden başlayıp ihtiyaç sahibi mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmek ve kucaklaşmak olduğunu vurguladı.

Açıklamasında "Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatarak, renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeden, muhtaçların hanesine muhabbet ve sevinç taşıyarak kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna eriyoruz." değerlendirmesinde bulunan Destici, bayramda kardeşliği bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini anlattı.

Destici, "Harici ve dahili vatan düşmanları şunu akıllarından çıkartmasınlar ki bu millet Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si ile aynı kilimin deseni, birbirinin kardeşidir. Şunu iyi bilsinler ki bu vatanı onlara böldürmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İslam coğrafyasındaki pek çok ülkede çeşitli sebeplerle emperyalist güçlerin kışkırtmasıyla milletlerin birbiri ile savaştığını vurgulayan Destici, Doğu Türkistan, Myanmar, Suriye gibi pek çok yerde Müslümanların bayramı baskı ve zulüm altında, esaret ve gözyaşı içinde karşılayacaklarını kaydetti.

Türk İslam coğrafyasının mazlumlara gerektiği gibi sahip çıkamadığını bildiren Destici, "Bunun en büyük sebebi ümmet olma bilincimizin, kardeşlik duygumuzun, dayanışma şuurumuzun zayıf olmasıdır. Yani kurban ile bize verilen ilahi mesajın tarafımızca yeterince anlaşılamaması, hayat tarzımıza tatbik edilmemiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, açıklamasında "İnşallah yardım elimizi daha güçlü bir şekilde oralara uzatmaya devam etmeliyiz." ifadesine yer verdi.

Kurban Bayramı'nın Türk milleti ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Destici, şehitlere rahmet diledi, gazilere de şükranlarını sundu.

Kaynak: AA