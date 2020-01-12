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BBP Genel Başkanı Destici'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret ettiği bildirildi.

12.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:44BBP Genel Başkanı Destici'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Güler'in, BBP Genel Başkanı Destici'yi ağırladığı belirtildi.
Açıklamada, Destici'nin şu ifadelerine yer verildi:
"Sayın Güler, bürokraside üst düzey görevlerde bulundu. Bu tecrübelerinin Ordu'ya büyük hizmetler olarak yansıyacağına inanıyoruz. Yerel seçimlerde biz de Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmadık. Hilmi Beyi destekledik. Desteğimizi ve güvenimizi boşa çıkarmayacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye meselelerine, millet meselelerine bakış noktasında ortak noktalarımız var. İnşallah bundan sonra da birlikteliğimizi artırarak devam edeceğiz. Ordu'ya hizmet etme noktasında Rabbim hepimize muvaffak olmayı nasip etsin."
Güler de kendisine destek veren vermeyen herkesin belediye başkanı olduğunu kaydederek, "Biz her şeyiyle bir bütünüz. Sizlerin de temsilcileriyiz. Güzel çalışmaları birlikte hayata geçirmeyi umut ediyoruz. Arzunuz, istediğiniz olursa hiç tereddütsüz 24 saat ekibimle hazırız. Aynı yönde, aynı inançla, aynı ülkü ile hareket ediyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin." ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Mehmet Hilmi Güler, Mustafa Destici, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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