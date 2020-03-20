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BBP Genel Başkanı Destici'den parti teşkilatlarına koronavirüs genelgesi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yayınladığı genelgede, "Genel Merkez'in almış olduğu kararlara tüm teşkilatlar uymalıdır.

20.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:34
BBP Genel Başkanı Destici'den parti teşkilatlarına koronavirüs genelgesi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yayınladığı genelgede, "Genel Merkez'in almış olduğu kararlara tüm teşkilatlar uymalıdır." ifadelerin kullandı.

Destici, parti teşkilatlarına gönderdiği genelgede, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tehlikesinin Türkiye 'yi de ciddi anlamda tehdit ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ve devletin kurumlarının koronavirüse karşı çeşitli tedbir, tavsiye ve yasaklar açıkladığına işaret eden Destici, şunları aktardı:

"Bütün teşkilat mensuplarımızın ve üyelerimizin Sağlık Bakanlığı'mızın virüsten korunma ile ilgili tüm tavsiyelerine, diğer devlet kurum ve kuruluşlarımızın da aldığı ve açıkladığı kararlara azami derecede uyması ve çevresindeki vatandaşlarımızın uyması noktasında da bilgilendirici, yönlendirici ve uyarıcı tavsiyeler yapması insani ve İslami bir mesuliyet ve Büyük Birlik Partili olmanın bir gereğidir."

Destici, partisinin il ve ilçe teşkilatlarına, koronavirüsle mücadele kapsamında ilgili devlet kurumları ve parti genel merkezinin açıklamaları dışındaki haberler ve paylaşımlara itibar etmemesi uyarısında bulundu.

BBP'nin alınacak ikinci bir karara kadar tüm il, ilçe kongreleri ve toplantılarının ertelendiğini hatırlatan Destici, alınan kararlara uyulmasının "hayati zorunluluk" olduğunu bildirdi.

Destici, koronavirüs tehlikesinin ortadan kalkmasıyla ertelenen programlarını yeniden düzenleyecekleri kaydetti.

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Kaynak: AA

Etiketler : Büyük Birlik Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Destici, Türkiye, Politika

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