BBP Genel Başkanı Destici'den Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya 'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Bu tür fabrikalarda risk her zaman vardır. Önemli olan en üst düzeyde, tedbirler alınmış mıdır, en son teknoloji kullanılmış mıdır, çalışma koşullarına uyulmuş mudur? Bunlar önemli, bunlar belirlenecektir." dedi.Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın Akyazı ilçesindeki cenaze törenine katılan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Kayıp vatandaşların sağ bulunmasını temenni eden Destici, yaralılarla görüştüğünü ve bazı taleplerinin olduğunu iletti.Aynı fabrikada daha önce de benzer patlamaların ve can kayıplarının yaşandığını aktaran Destici, olayın tekrarlanmasının acı ve düşündürücü olduğunu kaydetti.Destici, bir an önce olayın aydınlatılması ve mesulü olanlar hakkında cezai işlemlerin kısa sürede başlatılması gerektiğini dile getirdi."Bu tür fabrikalarda risk her zaman vardır. Önemli olan en üst düzeyde, tedbirler alınmış mıdır, en son teknoloji kullanılmış mıdır, çalışma koşullarına uyulmuş mudur? Bunlar önemli, bunlar belirlenecektir." diyen Destici, şunları kaydetti:"Havai fişek fabrikalarının Türkiye'de, bu bölgelerde olmasını şahsen doğru bulmuyorum. Türkiye bunları çok rahat bir şekilde dışarıdan temin edebilir. Aynı zamanda bir de havai fişek döneminin kapanması gerektiğini düşünüyorum. Artık droneler, lazerler var. Bunlar onun yerini almış vaziyette. Bence devletin bu duruma el koyması, kapatması lazım."Destici, yaşanan acıyı herkesin paylaşması gerektiğine değinerek, vatandaşları konuya duyarlı olmaya davet etti.