BBP Genel Başkanı Destici'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin " Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programı kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Otomobile katkısı olan herkesi tebrik eden Destici, toplumun her kesiminin yeni otomobille adeta yeniden ümitlendiğini gözlemlediklerini dile getirdi.Türkiye'nin en önemli problemlerinin başında üretimde yetersiz kalmanın geldiğini anlatan Destici, ithalat kalemlerinin önemli bir kısmının katma değeri yüksek olan otomobillerden oluştuğuna dikkati çekti.Destici, Türkiye'nin otomobil üretimi konusunda ciddi ve büyük bir adım attığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Türkiye inşallah yarım kalan yerli otomobil projesini tamamlayarak bu alandaki açığını kapatmış olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu işe öncülük etti, gerçekten bir girişimin ortaya çıkması için büyük çaba harcadı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tüm paydaşlarına ve mensuplarına şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. İnşallah planlandığı gibi her şey zamanında gerçekleştirilir ve 2022 yılında başta Türkiye'nin otoyolları olmak üzere, daha sonra da ihraç edilecek ülkelerin yollarında Türkiye'nin yerli otomobilinin yol aldığını hep birlikte görürüz. Büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Ben yerli otomobilden ilk almak isteyen kişilerden biriyim, en kısa zamanda sipariş vereceğim.""Herkesin beğendiği ve desteklediği 4 model ortaya çıktı"Mustafa Destici, otomobile yönelik eleştirilerin ise çok düşük düzeyde olduğunu söyledi.Otomobilin herkes tarafından her yönüyle çok beğenildiğini belirten Destici, şöyle konuştu:"Toplumumuzun büyük bir kesiminin, iktidarıyla muhalefetiyle, köyde yaşayanı şehirde yaşayanı, genciyle yaşlısıyla toplumun kahir ekseriyetinin, yüzde 90 üzerinde bir kesimin yerli otomobili desteklediğini görüyoruz. Bu konuda açık açık beyanlar da var. Ufak bir grup birtakım eleştiriler yöneltiyor. O eleştirilerin de altyapısı yok, 'Otomobilin her şeyi burada üretilmiyor, dizaynı farklı ülkede yapılıyor' şeklinde. Dünya artık çok küçüldü, bir ürününün bütün parçaları bir ülkenin kendi içinde üretilmiyor. Amerika da Almanya da bugün artık eskisi gibi değil. Ürettikleri otomobille ilgili motor üretme yeteneklerine sahip oldukları halde motorunu başka ülkeden firmadan alabiliyor. Daha ekonomik olduğu için birtakım parçalarını başka ülkelerden getirtiyor. Başka ülkelerde bunları üretip, imalatlarını yapıyor. Dolayısıyla bu tür eleştiriler haksız.""Türkiye yerli otomobil üretme adına çok büyük bir adım attı ve bu adımın ilk etabı başarıyla sonuçlandı." diyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:"Gerçekten ben toplumun içindeyim, sürekli geziyorum. Herkesin beğendiği ve desteklediği modeller ortaya çıktı. Dizaynı beğenildi, elektrikli olması beğenildi, çevreci oluşu beğenildi. En önemlisi Türkiye'nin bunu yapıyor olması, yerli olması ziyadesiyle beğenildi. Bıraksınlar da bunun gururunu, mutluluğunu, sevincini bu millet yaşasın. Millet bu sevinci yaşıyor, eleştirenlere de pişmiş aşa su katmamalarını tavsiye ediyorum.