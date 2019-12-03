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BBP Genel Başkanı Destici: "Engelli vatandaşlarımızla ilgili, hepimiz, hem fert hem de siyasetçi...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engelli vatandaşlarımızla ilgili, hepimiz, hem fert hem de siyasetçi olarak önemli sorumluluklar taşıyoruz" dedi.

03.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:41BBP Genel Başkanı Destici:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engelli vatandaşlarımızla ilgili, hepimiz, hem fert hem de siyasetçi olarak önemli sorumluluklar taşıyoruz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Engelliler için hayatı ne ölçüde kadar kolaylaştırabildiğimizin; medeniyetin, gelişmişliğin, insan haklarının, sosyal devletin dolayısıyla devlet olmanın neresinde olduğumuzla ilgili en önemli kriterlerden biri olduğunu düşünüyorum. Engellilere bakışımızın, onları, gönlümüzde, aklımızda ve sosyal hayat içinde nasıl konumlandırdığımızın, aynı şekilde, insan olmanın ve hayat gayemiz olan inanç ve değerlerimizi hayatımıza ne ölçüde hakim kılabildiğimizin de en önemli göstergelerinden olduğuna inanıyorum" dedi.

"Devletin varlık sebebini, daima, insanlarımızın, huzurunu, güvenliğini, mutluluğunu temin ve muhafaza etmek olarak gördük" diyen Destici, "Siyasete de, milletimize, insanlığa hizmet etmek dışında hiçbir anlam yüklemedik. Ancak, toplumun bütün kesimleri mutlu olursa, mutlu olabiliriz. Toplumuz bütün kesimlerinin mutluluğuna katkı sağlayabilirsek, ancak o zaman kendimizi, görevimizi yapmış sayabiliriz. Engellilerimizle ilgili, hem toplumumuzun genel bakış açısı, hem de kamu hizmetleri olarak önemi mesafeler aldık ama önümüzde çözmemiz gereken önemli meseleler, kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var" ifadelerini kullandı.

Destici, engellilere dair problemlerin, her zaman öncelikli ve ertelenemez olduğunu devletin tüm hizmetlerinin, engellilerin de hiçbir kısıtlama olmadan faydalanabileceği şekilde planlanmasının ve yürütülmesinin önemini belirterek, "Engelli vatandaşlarımızla ilgili, hepimiz, hem fert hem de siyasetçi olarak önemi sorumluluklar taşıyoruz. Bu konuyu hiçbir zaman politik bir mesele olarak görmedik. Engellilerimize dair yapılacakların, milletimizin her kesiminde, en geniş mutabakatla destekleneceğinin, dolayısıyla bu konudaki eksikliklerin, hiçbir mazeretle izah edilemeyeceğinin altını çizerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilere dair toplumsal bilincin gelişmesine, ülkemizde ve tüm dünyada, engellerin hayatlarımızda yer bulamadığı mutlu bir geleceğe vesile olmasını diliyor tüm engelli kardeşlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel

Kaynak: İHA

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