BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamında yaşananlar ile 1900'lü yılların başında Ermeni çetelerin Doğu Anadolu'da yaptıklarının aynı olduğunu belirterek, "Aradan 100 sene de geçse bunların tıyneti değişmiyor. Bunların düşmanlığı da mert değil." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandil'ini kutlayan Destici, son dönemde yaşanan depremlerde hayatlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Doğu Türkistan'da yaşananlara değinen Destici, bölgedekilerin inançlarını özgürce yaşayamadığını ve "soykırıma" maruz kaldıklarına dikkati çekerek, "Bizim için Ankara neyse Urumçi odur. Sivas neyse Hoten odur. Herkes sussa biz susmayacağız. Ta ki Doğu Türkistan bağımsızlığını kazanana kadar." ifadelerini kullandı.

Hocalı katliamının üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatan Destici, katliamın 1900'lü yılların başında Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ermeni, Taşnak ve Hınçak çetelerinin yaptıklarıyla aynı olduğunu belirterek, "Aradan 100 sene de geçse bunların tıyneti değişmiyor. Bunların düşmanlığı da mert değil. Bunlar namert ötesi bir şey." dedi.

Destici, bir gazetecinin HDP'nin pazar günü yapılan 4'üncü olağan kongresine yönelik başlatılan soruşturmayı anımsatması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"PKK neyse HDP de odur. Devlete ve millete adeta meydan okumaktadırlar. Böyle bir siyasi parti olabilir mi? Ana muhalefet partisi başta olmak üzere bazı mevcut siyasi partiler, yeni kurulanlar ve kurulma aşamasında olanı da koşa koşa oraya gitmişlerdir. Şimdi onlara sormak istiyoruz, Türk bayrağının asılmadığı, İstiklal Marşı'nın okunmadığı, ölen teröristler için saygı duruşu yapıldığı, Apo'ya methiyeler düzüldüğü, selamlar gönderildiği bir kongreye katılmakla ne kazandınız? Bunu size mecbur eden, sizi bu salona çeken nedir?"

"Doğu Türkistan'a da virüs geldi ancak gizliyorlar"

Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret eden Uluslararası Doğu Türkistan STK'ler Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan da burada yaptığı açıklamada, dünya kamuoyu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) odaklandığı için bölgelerinde yaşananların gölgede kaldığını ifade etti.

Oğuzhan, Çin'in virüsle ilgili gerçek verileri sakladığını savunarak, "Doğu Türkistan'a da virüs geldi ancak bunu gizliyorlar. Sadece 60-70 civarında vaka olduğu söylüyorlar. Eğer böyleyse insanlar niye evlere kapatıldı? Bölgede insanlar evlerde tecrit edildi. Kamplardaki durum daha vahim. Çin kendi halkına domuz veya tavuk çiftliğinde telef etme muamelesi yapan bir devlet, bizim Doğu Türkistan'daki kamplarda esir tutulanlara ne yapar bunu düşünmemiz lazım." dedi.

Kaynak: AA