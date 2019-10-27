Haberler » Güncel » BBP Genel Başkanı Destici, Hedek'te fuar alanını gezdi

BBP Genel Başkanı Destici, Hedek'te fuar alanını gezdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı gezdi.

27.10.2019 19:10BBP Genel Başkanı Destici, Hedek'te fuar alanını gezdi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya 2. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı'nı gezdi.
Hendek ilçesinde partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Destici, toplantı sonrası Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve divan kurulu üyeleriyle fuarı ziyaret etti.
Babaoğlu, Destici ile BBP Divan Kurulu üyelerine fuarla ilgili bilgi verdi.
Gezinin ardından Destici, Yüce, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı ve diğer protokol üyeleriyle Hendek Belediyesi standına gelerek fuarla ilgili son gelişmeler değerlendirildi. Sarı, fuarda yer alan firmalar hakkında heyete bilgi verdi.
Babaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Fuarın son gününde ziyaretçi sayısının 70 binleri bulduğunu öğrendik. Burada herkesin yüzü gülüyor. Büyük bir memnuniyet var." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:14 Esenyurt Ardahanlılar Platformundan futbol turnuvası
21:11 Boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtılacak
21:05 Özhaseki: "Yaptığımız yüzde yüz doğru ve vicdani bir karar"
21:03 Galatasaray maçından fotoğraflar
21:01 Kartepe Zirvesi sona erdi
21:00 Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
20:58 Bakan Ersoy: "(Nemrut'ta raylı sistem projesi) Projeyi bu yıl hızlandıracağız"
27.10.2019 21:17:29