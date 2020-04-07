Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BBP Genel Başkanı Destici, İnfaz Kanununu değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Destici, İnfaz Kanununu değerlendirdi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Teklifin, milletimizin hassas olduğu, terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, nitelikli cinayet, canavarca işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel saldırı konularında nasıl...

07.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:43
BBP Genel Başkanı Destici, İnfaz Kanununu değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
"Teklifin, milletimizin hassas olduğu, terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, nitelikli cinayet, canavarca işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel saldırı konularında nasıl neticelere sebep olacağı, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklıkla ortaya konulmalıdır"
ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özellikle teklifin, milletimizin hassas olduğu, terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, nitelikli cinayet, canavarca işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel saldırı konularında nasıl neticelere sebep olacağı, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklıkla ortaya konulmalıdır" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, infaz kanun teklifini değerlendirdi. Destici, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinerek, af söyleminin suçlular için beklenti, mağdurlar için ise adaletin yara almasını sağladığına dikkat çekti. Destici, "Devlet ancak kendisine işlenen suçların affında karar verebilir. Suçluyu kayırmak ya da serbest bırakmak, toplumda adalete karşı güveni sarsar bu bizim töremize de inancımıza da aykırıdır. Af rastgele yapılmamalıdır, cezaevlerini boşaltalım rahatlatalım derken vicdanlara yara açmamak gerekir. Cezaevlerinde öyle bir uygulama olmalıdır ki ıslah olmuş ya da pişmanlığı anlaşılmış mahkumların affedilmesinin, suçu işlediği kişi ya da kurumların da kanaatlerini dile getirmesiyle mümkün olacağı bir düzenleme olmalıdır ki bu da cari düzenlemelerde mümkün görülmemektedir. Adalet sistemine baştan itibaren bakıldığında, birçok kanunun yeterli olmasına rağmen, gerek uygulamadaki keyfiyet ve ihmal, gerekse de Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin bazı dönemde birbirinden ciddi anlamda etkilenmeleri, özlediğimiz adaleti de sağlayamamaktadır" ifadelerini kullandı.
Destici, yasa gerekçelerinin kamuoyuna daha net bir şekilde açıklanması gerektiğini kaydederek, "Özellikle korona virüs salgını sebebiyle cezaevlerinde yoğunluğu azaltmak için bu düzenlemenin yapılması gerekiyorsa, o zaman suç grupları daha titiz seçilmelidir. Örneğin; teröre veya şiddete bulaşmamış, terör propagandası yapmamış veya iltisakı olmayan fikir, düşünce suçları öncelikle kapsama alınmalıydı. Milletimizin, bu tip bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, hangi suçları, hangi oranlarda kapsadığı ve zamanlama tercihinin sebepleriyle ilgili daha fazla bilgilendirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle teklifin, milletimizin hassas olduğu, terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, nitelikli cinayet, canavarca işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel saldırı konularında nasıl neticelere sebep olacağı, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklıkla ortaya konulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
Küçük yaşta evliliklere değinen Destici, "Küçük yaşta gerçekleşen evliliklerde, çoğu zaman, evlilik devam ederken dava sonuçlanıyor ve erkek hapse giriyor. Zaten toplumun en alt eğitim ve gelir düzeyinde olan ve çocuk gelin olarak evlendirilen kadın, ikinci kez, bu kez eşinin hapse girmesiyle mağdur oluyor. Bu evlilikten doğan çocuklar da bu mağduriyetin diğer halkasını oluşturuyorlar. Aralarında okuma yazma bilmeyenlerin çoğunlukta olduğu, düzenli ve yeteri ekonomik yardım yapılabilse bile onu yönetemeyecek durumda olan bu insanlar, başka istismarların ve suçların malzemesi oluyorlar. Konuyla ilgili bir düzenlemenin tasarıya eklenmesini veya münferiden Meclis'imizin, dolayısıyla iktidar grubunun bu mağduriyetlerle ilgili bir düzenleme yapmasını teklif ediyorum" şeklinde konuştu.
Süresiz nafakanın sürdürülebilir ve taşınabilir olmadığını söyleyen Destici, "Birbirinden çok farklı, birbirinden trajik ve çok sayıda örnekle toplumun artık acilen müdahale edilmesi gereken bir yarası durumundadır. Ayrıca pek çok suçun, -kamuoyuna sınırlı bir kısmı yansısa da- sebebi durumundadır. Konu zaman zaman, çeşitli örneklerle gündeme geliyor. Daha önce de hükümet üyeleri ve iktidar ve muhalefet partileri tarafından da 'haklı' ve 'bir an önce çözülmesi gereken bir talep' olarak değerlendirildi. Daha önce de dile getirmiştik, daha fazla örneklere girmek istemiyorum. Önerimiz, tarafların durumuna göre ve istisnai durumlar dışında asgari 3 yıl olmalı, bunun üzeri evlilik süresi ve tarafların durumuna göre kanunla düzenlenmelidir. Bu konunun da acilen Meclis'imizin gündemine alınarak çözümlenmesini istiyoruz" diye konuştu. BBP Genel Başkanı Destici, İnfaz Kanununu değerlendirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika

Haberin Videosu :

BBP Genel Başkanı Destici, İnfaz Kanununu değerlendirdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››BBP Genel Başkanı Destici, İnfaz Kanununu değerlendirdi - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı Haberler
Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında yeni bir eşik aşıldı
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı Haberler
Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak? Bakan Koca tek tek saydı
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Haberler
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası

Son Dakika Politika Haberleri

22:25: Çamlıca Camii'nde "Evde Kal Türkiyem" mahyası - Haberler 22:21: Berat Kandilinde, camiler korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı - Haberler 22:21: Zeytinburnu'nda yakalanan suç makinası iki kişi cezaevine gönderildi - Haberler 22:19: İzmir'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Haberler 22:19: Manisa'daki ceza infaz kurumlarında korona virüs önlemleri artırıldı - Haberler 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:40: Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler