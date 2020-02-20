BBP Genel Başkanı Destici, Kazakistanlı öğrencileri kabul etti (2)

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Türk dünyasının artık bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan acılar ortadadır. Kırım, hala işgal altındadır. Balkanlarda azınlık Türk nüfusu hala kendilerini ifade edememektedir. Oluşturulacak bir Türk birliği, yaşanan sıkıntıların aşılmasında büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Destici, Sakarya Üniversitesinde eğitim gören Kazakistanlı öğrenci topluluğunu, Mecliste kabul etti.

Kazak öğrenciler, görüşme öncesinde beraberinde getirdikleri milli kıyafetlerini Destici'ye giydirdi.

Öğrencilere seslenen Destici, Türk dünyasının büyük bir topluluk olduğuna işaret etti. Destici, binlerce yıllık tarihinde, Kazakistan'ın yer aldığı toprakların da Türk'ün anayurdu olduğunu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk dünyasıyla ilişkilere büyük önem verdiklerini, son yıllarda bu ilişkilerin ivme kazanmasından memnuniyet duyduklarını anlattı.

Destici, "Özellikle Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasından sonra Türk dünyası daha da güçlenmiştir. Bu bağımsızlığı kazanan ülkelerimiz arasında en büyüğü de Kazakistan'dır. Yapılan atılımlarda, uzun yıllar Kazakistan Devlet Başkanlığı yapmış Nursultan Nazarbayev'in büyük katkıları vardır. Nazarbayev'den sonra görev alan devlet başkanları da aynı şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.

Destici, Türkçe konuşan devletlerin bir araya gelmesinde, Türkiye ile Kazakistan'ın öncülük ettiğini vurguladı.

"Dilde birlik, fikirde birlik"

Dünyadaki Türklüğün birliğini arzu ettiklerini, birlikten kastının, sınırların kaldırılarak tek bir devlet, tek bir bayrak altında toplanmak olmadığının altını çizen Destici, şöyle devam etti:

"Bizim arzuladığımız, dilde birlik, fikirde birlik. Biz bunu sağladığımız zaman birliği tesis etmiş oluruz. O zaman da çok daha güçlü hale gelmiş oluruz. Bunu bugün Avrupa başarmıştır. 200 sene geriye gittiğimizde 360 krallığın bir araya gelmesiyle Almanya ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde İtalya topraklarında yüzlerce krallık vardı. Daha sonra bu devletler, Avrupa Birliğini (AB) oluşturmuşlar. AB'yi oluşturarak kendi aralarında sınırları kaldırmışlar. Bazı hususlarda; özellikle ekonomik, siyasi kararlar, askeri kararlarda bir olabilmektedirler. Türk dünyası da bunu başarabilmelidir. Dünya birlikteliklerle büyük güçler oluşturuyor ve güçsüz kalan devletlere karşı acımasız girişimler içine girebiliyorlar. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan acılar ortadadır. Kırım, hala işgal altındadır. Balkanlarda azınlık Türk nüfusları hala kendilerini ifade edememektedir. Aynı şekilde Suriye'de, Irak'ta, Türkmen ili bölgelerinde Türk kardeşlerimiz sıkıntısız yaşayamamaktadır. Oluşturulacak bir Türk birliği, yaşanan sıkıntıların aşılması noktasında büyük bir katkı sağlayacaktır."

Destici, Kazak öğrencilerin de Türkiye'deki eğitimleri sonrasında ülkelerine döndüklerinde soydaşlık bilincinin artırılması noktasında büyük görevler üstleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA