BBP Genel Başkanı Destici: "Libya'ya asker göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Libya ile her türlü güvenlik ve askeri iş birliğinin gerçekleştirileceğini, gerekirse asker gönderileceğini söyledi.Mustafa Destici, Alperen Ocakları Vakfının Acıpayam temsilciliğinin açılışında, BBP olarak devletin varlığı, ülkenin bütünlüğünün muhafaza edilmesi, milletin istiklalinin ve istikbalinin korunması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.BBP'nin Libya ile güvenlik ve askeri iş birliği konusunda görüşünün net olduğunu aktaran Destici, Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerinin ve sınır güvenliğinin korunması ve terörle mücadele konusunda her türlü operasyonu yapmasını doğru bulduklarını, sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.Batılı ülkelerin, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırmak ve hidrokarbon enerji yataklarından mahrum bırakmak istediğini belirten Destici, şöyle konuştu:"Türkiye bu konuda hiç geri adım atmadı, atmayacak ve atmaması gerekiyor. İleri bir hamle yaparak, Libya hükümetiyle münhasır sınır anlaşması imzaladı. AB bu anlaşmanın kendilerini bağlamadığını belirtti. Kendileri Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşınca bağlıyor ama Türkiye ile Libya anlaşınca bunları bağlamıyor. Çünkü kendi çıkarlarına ters düşüyor. Sizi bağlasa da bağlamasa da biz bunu imzaladık. Sonuna kadar da sürdüreceğiz. Libya ile her türlü güvenlik ve askeri işbirliği gerçekleştirilecek. Asker de göndermemiz gerekirse elbette göndereceğiz. Daha önce oralar Trablusgarp başta olmak üzere zaten bizim geçmişteki devletimizin topraklarıydı."Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları nedeniyle PKK'nın uzantılarının Türkiye'yi bölgede işgalci gibi göstermek istediğini ve devlete iftira attığını kaydeden Destici, "Neymiş? Devlet, o bölgeyi işgal ediyormuş, asker, ordu katliam yapıyormuş, bu da sanki Kürtlere karşı yapılıyormuş. Kim ki Türk devletine işgalci, Türk ordusuna katliamcı diyorsa o haindir, bölücüdür. Her gün TBMM'de bunu söylüyorlar. Halbuki Meclis iç tüzüğünün işletilmesi ve kim Türk ordusuna işgalci, Türk devletine katliamcı diyorsa onların TBMM'de yeri yok, olmamalı." diye konuştu.Terörle mücadelenin yalnızca dağdaki ile değil terör örgütünün sızdığı her yerde, topyekun mücadele olması gerektiğini savunan Destici, şunları kaydetti:"Tabii bunlara yönelik mücadelenin önemli adımlarından birisi de HDP'li belediyelere kayyum atanması. Şimdi bunu da her gün Meclis'te gündeme getiriyorlar. Sadece HDP değil, CHP grubu da bu konuda onlara arka çıkıyor. Ne adına? Güya milli irade, seçmenin oyuna saygı, vicdan gibi kavramlarla vicdansızlara ve vatan hainlerini korumaya ve kollamaya çalışıyorlar. Karşımızdaki kim? Karşımızdaki PKK'nın siyasi uzantıları. Dolayısıyla da onlar için milli irade, demokrasi, vicdan gibi kavramları kullanmak, bu kelimelere hakarettir.""Çin'i uyarmalı, TBMM'de karar almalıyız"Türkiye'nin cari açık problemine dikkati çeken Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:"Peki bizim cari açığımızı oluşturan, bu dış ticaretimizde bizim aleyhimize olan en önemli ticaret yaptığımız ülkelerin birincisi Rusya, ikincisi Çin. Biz ortalama Çin'den her yıl 22 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Peki biz onlara ne kadar satıyoruz? Sadece 3 milyar dolarlık satıyoruz. Arada 19 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Biz Çin'i uyarmalıyız. Bununla ilgili TBMM'de karar almalıyız. Avrupa'nın başka ülkeleri alıyorsa bunu öncelikle Türkiye almalı, TBMM almalı. Çin'i uyarmalı ve demeli ki benimle dostluğun Doğu Türkistan'dan geçer, Kaşgar'dan geçer. Dolayısıyla da 'Sen oradaki Uygur Türkü kardeşlerime zulmettin, onları katlettin, onlara soykırım uyguladın. Onları her türlü kültürel, dini haklardan uzak tuttuğun sürece bana dost olamazsın.' demelidir, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Meclisi. Ticaretini de askıya almalıdır, dengelemelidir en azından."Destici, konuşmasının ardından Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve diğer partililerin katılıyla açılış kurdelesini kesti.Destici, daha sonra Alperen Ocakları Vakfının Serinhisar temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi.