BBP Genel Başkanı Destici, liderlerin bayramını tebrik etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP
) Genel Başkanı Mustafa Destici
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.
BBP lideri Mustafa Destici, Ramazan Bayramı
nedeniyle Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan
, Meclis Başkanı
Mustafa Şentop, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
'ı telefonla arayarak kendilerinin, ailelerinin ve camialarının bayramını tebrik etti. Görüşmelerde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
- Ankara
Kaynak: DHA
Mustafa Şentop
, Recep Tayyip Erdoğan
, Mustafa Destici
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