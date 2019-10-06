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BBP Genel Başkanı Destici, Trabzon'da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin eski il başkanı Yaşar Cihan'ın vefat eden eşi Nurten Cihan'ın cenaze törenine katıldı.

06.10.2019 14:00BBP Genel Başkanı Destici, Trabzon'da
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin eski il başkanı Yaşar Cihan'ın vefat eden eşi Nurten Cihan'ın cenaze törenine katıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Cihan için Akçaabat ilçesindeki Kavaklı Rahman Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cihan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra BBP Genel Başkanı Destici ve vatandaşlar katıldı.
Nurten Cihan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.
Genel Başkan Destici, partisinin eski il başkanı Yaşar Cihan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yaşar Cihan, Güncel

Kaynak: AA

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