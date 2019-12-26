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BBP Genel Başkanı Destici yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, açıklanan asgari ücrete ilişkin, "Umuyoruz ki masayı terk eden kesimle masada oturan kesimler bir araya gelirlerse ortak bir çözümde buluşabilirler.

26.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:38 BBP Genel Başkanı Destici yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, açıklanan asgari ücrete ilişkin, "Umuyoruz ki masayı terk eden kesimle masada oturan kesimler bir araya gelirlerse ortak bir çözümde buluşabilirler." değerlendirmesinde bulundu.
Destici, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücrete bütçedeki artış oranınca zam yapılması teklifinde bulunduklarını anımsattı.
Açıklanan rakama göre enflasyonun baz alındığının görüldüğünü belirten Destici, "Bakan Hanım enflasyon artı 3 puan şeklinde açıkladı. Bize göre bu yetersiz bir rakamdır. Bu son görüşme olarak açıklandı. Ancak inşallah düzeltilmesi noktasında tarafların bir kez daha bir araya gelmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in ortak karar olarak 2 bin 578 liranın altında bir rakamı kabul etmeyecekleri beyanlarını aktaran Destici, şunları kaydetti:
"Biz nasıl bütçedeki artışa göre belirlensin demişsek onlar da yaşam standardını ve açlık sınırını baz alarak böyle bir rakam belirlediklerini ifade etmişlerdir. Bu sözlerinin gereği karşılanmayınca anlaşılan şu ki çareyi masayı terk etmekte buldular. Umuyoruz ki masayı terk eden kesimle masada oturan kesimler bir araya gelirlerse ortak bir çözümde buluşabilirler."
Destici, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnşallah jesti yaparız." sözlerine de işaret ederek, "Bu rakamda bir jest gözükmüyor. Tüm kesimlerin sayın Cumhurbaşkanını kırmayacağını düşünüyorum. Tekrar masada bir araya gelinirse sayın Cumhurbaşkanı'nın jestinin de burada gerçekleşeceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel

Kaynak: AA

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