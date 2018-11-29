BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

29 Kasım 2018 Perşembe 14:56



29 Kasım 2018 Perşembe 14:56

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimse bu milletin sabrıyla oynamasın. Kimse bu milleti sınamaya kalkmasın. Bu millet gücünü şehitlerinden, kahraman gazilerinden alan asil Türk Milletidir." dedi.Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, canlarını vatan için veren şehitlerin aileleri, yakınları ve gazileri Gazi Mecliste ağırlamaktan büyük memnuniyet onur ve şeref duyduğunu söyledi.Toplantıya Kıbrıs gazileri, terör örgütü PKK ile mücadele ederken gazi olanlarla FETÖ'nün darbe girişiminde gazi olanların katıldığını belirten Destici, "Bunların hepsi bizim gazilerimizdir." ifadesini kullandı. Aradan geçen 45 yıla rağmen Kıbrıs gazilerinin henüz madalyalarını alamadığını vurgulayan Destici, "Madalyalar basılmış Kıbrıs'takiler almış ama Türkiye'dekiler alamamış. En kısa zamanda bu madalyanın verilmesi lazım." diye konuştu.Aralarında uzman çavuşların temsilcilerinin de bulunduğunu anımsatan Destici, uzman çavuşların kadro meselesinin öncelikle halledilmesi gerektiğini söyledi. Destici, "Bu vatan için çarpışıyorlar, canlarını veriyorlar, şehit, gazi oluyorlar. Bu işi kadrolu olarak yapmaları analarının ak sütü gibi haklarıdır, helaldir. Polislerimiz, din görevlilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte uzmanlarımızın da emekli olduktan sonraki 3600 ek göstergeyle ilgili mağduriyetin giderilmesi lazım." açıklamasında bulundu.24 Haziran seçimlerinin ardından Mecliste yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Destici, şöyle devam etti:"Çocukları ve kadınları kaçırıp tecavüz ederek öldüren sapık katiller ve terör eylemi gerçekleştirerek veya eylemin emrini vererek askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, insanlarımızı şehit eden teröristler için idam yasası teklifini Meclise sunduk. Bununla ilgili henüz Mecliste grubu bulunan siyasi partilerden ve birkaç milletvekili dışındaki milletvekili arkadaşlarımızdan maalesef destek göremedik. Bu anayasa değişikliği teklifi olduğu için 200 imza gerekiyor.PKK'nın siyasi partisinden zaten hiçbir zaman böyle bir destek istemeyiz, onlarla görüşmeyiz. Hatta ben bugüne kadar onların Meclis başkanvekilinin (Mithat Sancar) yönettiği hiçbir oturuma da katılmadım. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olsalar bunlara müsaade edilmez, Meclis çatısı altında oturamazlar. Eğer bir milletvekili ya da bir siyasi parti, 'ben, PKK/PYD'nin uzantısıyım' diyorsa ve onunla bağını koparmıyorsa, 'o bizim arkamızda, sağımızda, solumuzda' diyorsa onun bu Meclisin çatısı altında yeri olmamalıdır."Emeklilikte yaşa takılanların, erken emeklilik değil haklarını istediğini dile getiren Destici, asgari ücretin de 2000 liranın üzerine çıkarılması gerektiğini bildirdi.BBP'nin sadece Türkiye'nin değil Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün mazlumların vicdanının da sesi olduğunu belirten Mustafa Destici, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine soykırım yaptığını ifade etti. Yemen'de milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu anlatan Destici, "Bu, İslam dünyasının büyük bir sınavıdır. Maalesef bu sınavdan şu anda İslam dünyası sınıfta kalmış vaziyettedir. Milyonlarca Müslüman, çocuk, kadın, yaşlı açlıkla karşı karşıyadır. Oraya bütün Türk ve İslam coğrafyasının, bütün dünyanın yardım elini uzatması şarttır." diye konuştu."Sırası gelince hainlik eden herkes bedelini ödeyecektir"Mustafa Destici, şehit yakınları ve gazilerin çok kıymetli olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:"İşte son 40 yıldır başımızda bir terör belası var. Nice yiğitlerimizi, kınalı kuzularımızı, Mehmetçiklerimizi terörle mücadele ederken ebediyete uğurladık. Nice kahramanlarımız yaralandılar, fedakarlık yaptılar, gazi oldular. Dirayetle, kararlılıkla, azimle bu belayı milletimizin hayatından çıkaracağız. Onların destekçilerine, finansörlerine, ağa babalarına hep birlikte dünyayı dar edeceğiz. Nerede, ne şekilde olursa olsun, milletimizi bölmeye çalışan şahısların, tüzel kişiliklerin, fikirlerin, eylemlerin karşısında Ezan-ı Muhammedi'nin minareleri gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Kimse bu milletin sabrıyla oynamasın. Kimse bu milleti sınamaya kalkmasın. Bu millet gücünü şehitlerinden, kahraman gazilerinden alan asil Türk Milletidir. Sizler hiç merak etmeyin, sırası gelince hainlik eden herkes en ağır bir şekilde bunun bedelini ödeyecektir."Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfının çalışmalarının yakın takipçisi olduğunu aktaran Destici, "Sizler bizim kırmızı çizgimizsiniz. Her adımda, fikirde, düşüncede önceliğimizsiniz. Bir takım sorunlarınız ve bazı taleplerinizi biliyoruz. Talepleriniz bizim için bir görevdir." dedi.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Lokman Aylar ise çok sayıda düzenlemeyle şehit ve gazi ailelerinin haklarının genişletildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Aylar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'şehit ve gazi aileleri, benim öz kardeşim mesafesindedir' sözü bizi onurlandırmış, gururlandırmıştır. Bizler sadece maddiyatla anılan bir camia olmaktan çıkmak istiyoruz. Çünkü biz bu bedelleri öderken hiçbir karşılık beklemedik. Sadece devletin bekası, milletimizin refahı için bu bedelleri ödedik, ödemeye de her daim hazırız." ifadesini kullandı.Öte yandan vakıf üyeleri BBP Genel Başkanı Destici'ye plaket ve Türk Bayrağı hediye etti.