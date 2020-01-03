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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

03.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:01 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. BBP Genel Başkanı Destici Kayseri'nin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı dönemde milletvekilliği yaptığını ve birlikte hacca gittiğini belirtti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, Başkan Büyükkılıç'ın Büyükşehir Belediyesi'nde çok başarılı hizmetlere imza atacağına yürekten inandığını söyledi. 2020'de Ankara dışındaki ilk ziyaretlerini Kayseri'ye yaptıklarını ifade eden Destici, "Kayseri, ülkemiz için önemli bir şehir. Bölgenin adeta parlayan yıldızı. Sadece Cumhuriyet döneminde değil cumhuriyet dönemi öncesinde de önemli olan kadim bir şehir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda KAYMEK tarafından açılan sergiyi de gezdi. Başkan Büyükkılıç, sergide yer alan "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosunu ziyaretin anısına Genel Başkan Destici'ye ziyaret etti. - KAYSERİ

Büyük Birlik Partisi, Memduh Büyükkılıç, Mustafa Destici, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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