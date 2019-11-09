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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 10 Kasım mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, imkansızlıkların nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini tüm dünyaya gösteren bir lider olduğunu belirtti.

09.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:32BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 10 Kasım mesajı Açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, imkansızlıkların nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini tüm dünyaya gösteren bir lider olduğunu belirtti.
Destici, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün Cumhuriyet ile, Türk milletine, yıkılan bir imparatorluğun hüznünden kanla ve gözyaşıyla yeşeren aydınlık bir gelecek miras bıraktığını ifade etti.
Atatürk'ün bunları milleti için, milletine güvenerek, milletiyle yaptığını kaydeden Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eğer inanıyorsanız, imkansızlıkların nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini tüm dünyaya göstererek, dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere örnek olan, İstiklal Savaşı'mızın muzaffer komutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

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