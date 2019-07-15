BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 15 Temmuz mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletin sahibi millettir. Millet ve devlet, gücünü seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır" dedi.



15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain FETÖ darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yapan Destici, "Milletin manevi çatısı olan devletimizi korumak için, hiç tereddüt etmeden, hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Açıklamasında, devlet otoritesinin şerik kabul etmeyeceğinin altını çizen Destici, "Devletin üç temel erkinden yasama, yürütme ve yargı, kararlarını millet adına alır, görevlerini millet adına yerine getirirler. Kamu görevi yapanlar, devletin otoritesi dışında, başka hiçbir ülkeye, millete, şahsa, cemiyete, topluluğa, zümreye bağlılık gösteremezler. Millet iradesi, hiçbir zaman önemini ve anlamını tartışmayacağımız, her zaman başımızın üzerinde taşıyacağımız, onu korumak için başımızı vermekte tereddüt etmeyeceğimiz bir prensip olarak, daima var olacaktır. Bizler, Büyük Birlik Partililer, Alperenler Devleti korumayı, onun varlık sebeplerini, yani; milleti, milletin varlığını, huzurunu, güvenliğini, istiklalini, istikbalini, değerlerini korumak sayan bir hareketiz. İnsanlığın tarihi kadar eski olan, diğer milletler tarafından 'Öldürülebilirler ama asla mağlup edilemezler' cümlesiyle nitelenen ve bu gerçeği insanlık tarihine silinmeyecek bir şekilde kazıyan Türk milletinin, her çağda, güçlü, kaim ve muzaffer olarak var olmasının sırrı, sahip olduğu güçlü devlet geleneğidir. Tarihinin çeşitli kesitlerinde, Türk milletinin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda, bu şartların, hep, devlet geleneği ve otoritesinin zaafa düştüğü dönemlerde yaşandığına şahit oluruz" dedi.



"Dün toplara, tüfeklere selam durmadık, yine durmayacağız"



Destici, "Sarsıldığımız zamanlar oldu ama 15 Temmuz'da da öncekiler gibi 'Milletin istiklalini yine milletim azmi ve kararı kurtaracaktır' şiarını kendimize yol seçerek başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devleti yönetenlerin dirayeti ve necip milletimizin darbeye karşıyı cesur ve kararlı duruşuyla yolumuza devam ettik. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın dediği gibi namlusunu milletine döndürmüş tanklara, toplara, tüfeklere, uçaklara ve helikopterlere yine selam durmadık ve yine durmayacağız" dedi.



Çok korkunç hadiselere şahit olunduğunu kaydeden Destici, "15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğini, sivil halktan, Özel Harekat karargahına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanlığı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne, bomba atacak, mermi atacak kadar, akıllarını, izanlarını, imanlarını ve haysiyetlerini yitirdiklerini gördük. Milletimiz, devletine, kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıkarak 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturarak, fedakar milletimizin, rızkını devletiyle paylaşarak aldığı silahları millete doğrultup, devlete el koyma ve millete, millete rağmen istikamet çizme alçaklığını, sonsuza dek sona erdirmiştir. Devlet idaresinin de küçük ya da büyük, hiçbir boşluğa izin vermemesi gerektiği gerçeğinin, bu olayla daha iyi anlaşılmış olmasını umut ediyor, milletimizin, özellikle devlet yönetiminde görev alanların, bu gerçeği akıllarından hiç çıkarmamalarını diliyorum.



Anayasa referandumuyla, milletimiz tarafından kabul edilen sistem değişikliğini de, ülkemizin ve devletimizin geçmişte yaşadığı acı tecrübeleri tekrar yaşamaması, millet iradesine müdahalelerin son bulması zarureti dolayısıyla destekledik, destekliyoruz. 15 Temmuz, tarihin çeşitli döneminde ve özellikle bugün yaşadığımız coğrafyada örneklerine sıklıkla rastlayabileceğimiz, küresel emperyalizmin, yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için, piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir. İnşallah sonuncusu olmuştur. Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegane yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, 15 Temmuz şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA