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BBP Genel Merkezi korona virüse karşı dezenfekte edildi

BBP Genel Merkezi korona virüse karşı dezenfekte edildi Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi corona virüse karşı dezenfekte edildi.

18.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:22
BBP Genel Merkezi korona virüse karşı dezenfekte edildi
ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi corona virüse karşı dezenfekte edildi.
Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı. Özel donanımlı ve maskeli ekipler tarafından BBP Genel Merkezinde Genel Başkan Mustafa Destici'nin odası, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanları dezenfekte edildi.
BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak süreceğini bu çalışmaların tüm il ve ilçe teşkilatlarında yapılacağını söyledi.
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BBP Genel Merkezi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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BBP Genel Merkezi korona virüse karşı dezenfekte edildi
Etiketler : Büyük Birlik Partisi, Koronavirüs, Türkiye, Genel

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