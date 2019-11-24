BBP Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kayseri
İl Başkanlığı Olağan Kongresine, mevcut başkanı Mehmet Karahançer, güven tazeledi. Melikgazi
Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen 8. Olağan İl Kongresine tek listeyle girildi. Divan başkanlığını BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser yaptı.
Mevcut il başkanı Mehmet Karahançer'inkonuşmasının ardından seçime geçildi. Karahançer yeniden seçilerek, güven tazeledi.
Kongreye, MKYK üyeleri Doğan Ürgüp, İbrahim Alagöz, Bekir Şahin, Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve partililer katıldı.