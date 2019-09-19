BBP'li Hakkı Öznur: "Arama kurtarma yoktu aramama kurtarmama vardı"

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin, eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla görülen dava 9 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

BBP kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan dönemin İstihbarat Şube Müdürü eski emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş Adalet Sarayı 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve partililer katıldı.

Dönemin İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Kaya, duruşmaya telekonferans yardımıyla katılarak tanık olarak dinlendi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Büyük Birlik Partisi Eski İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, dönemin İstihbarat Amiri Dursun Özmen'in polislere kumpas kurduğu ve delilleri çürüttüğünü söyledi.

Davanın 9 Nisan 2020 tarihine ertelendiğini söyleyen Öznur, "Bugünkü devam eden dava 9 Nisan 2020 tarihine ertelendi. Tabi biz alışkınız bu ertelemelere ve davalara. Liderimizin ve dava arkadaşlarımızın şehit düştüğü elim olaydan bu güne 11 yıla yakın zaman geçti. Bu ülkenin bu milletin evladı Keş Dağları'nda vatana hizmet yolunda şehit düştü. Ama ne yazık ki Muhsin Yazıcıoğlu davası bir türlü aydınlatılmak istenilmiyor. Kahramanmaraş Adliyesi'nde bugün biri çıkıp açıkça bir itirafta bulundu. O dönem, baştan beri dediğimiz gibi sahte delil ürettiler, arama çalışmalarını sabote ettiler, arama kurtarma yoktu aramama kurtarmama vardı. O dönem Kahramanmaraş istihbaratında görevli olan Dursun Özmen'in nasıl bir uydurma ve sahte delil ürettiğini, polisler üzerinde nasıl kumpas kurduğunu, vatan evladı polis memuru itiraf etti. Dursun Özmen'in hazırladığı bilgi notunun Emniyet İstihbarat Başkanlığı'nın ve diğerlerinin de bilgisi dahilinde olduğu bugün açıkça ortaya çıkmıştır. Peki bu Dursun Özmen'e emir ve talimatı kimler verdi? Dursun Özmen'i kimleri koruyor? Bunların açıkça ortaya çıkarılması lazım" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA