BBP'li Yıldırım'dan Başkan Dişli'ye Ziyaret

Büyük Birlik Partisi Adapazarı
İlçe Başkanı Eray Yıldırım ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin İnan
, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli
'yi ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Adapazarı İlçe Başkanı Eray Yıldırım, Büyük Birlik Partisi olarak genel merkezlerinin çizgisi olan devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ve istikbali için çalıştıklarını ifade ederek bu yolda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Dişli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyük Birlik Partisi'nin Haziran ayında ülkenin bütünlüğü için ittifaka destek verdiğini belirterek başta BBP
lideri olmak üzere tüm partililere teşekkür etti. - SAKARYA
07 Aralık 2018 Cuma 16:09