BBP Lideri Destici'den Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 11:49



23 Kasım 2018 Cuma 11:49

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.Öğrenmenin ve öğretmenin kutsal olduğunu ifade eden BBP Lideri Destici, öğretmenlerin fedakarlık isteyen önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. BBP Lideri Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Öğretmen için önemli olan, bilgiyi paylaşmak, bir hayata dokunmak ve fayda sağlamaktır. Bu duyguları iyi bilirim. Çünkü bu yaşıma kadar karşılaştığım tüm öğretmenlerimden bunu gördüm ve bir öğretmen olarak da öğrencilerime böyle yaklaşmaya çalıştım. Bir öğretmen, öğrencisi mezun olup gitse de onun hayatındaki sorumluluklarını bitirmez. Takip etmeye, yol göstermeye devam eder. İşte bu yüzden öğretmenlik mesleği ölümsüzdür. Dünyaya örnek olacak cesarette, vatan, millet aşkıyla yetişen, inançlı ve vicdanlı bir nesil sizler sayesinde yetişecektir. Doğu'nun en ücra köşesindeki öğretmenlerimizden tutun da, başkentimizdeki öğretmenlere kadar hepsine selam ve sevgilerimi sunuyorum. Başta kendi öğretmenlerim olmak üzere, tüm öğretmenlerimize bugüne kadar göstermiş oldukları emek ve sabırdan ötürü tekrar tekrar canı gönülden teşekkür ediyor, ömrünüzün aldığınız dualarla aydınlanmasını diliyor ve öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." - Ankara