BBP Lideri Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ izleri

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Elazığ il avukatlar sorumlusu olarak yıllarca görev yapan ardından da Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade ile itirafçı olan Abdullah Önder, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ'nün izleri olduğunu öne sürdü. Önder, Yazıcıoğlu'nun ölmeden önceki görüntülerinin bir başka FETÖ'cü avukatın elinde olduğunu ifade etti.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da gerçekleşen kazada hayatını kaybetmesinin yankıları 2020 yılında hala devam ediyor.

Helikopter kazasında can veren Yazıcıoğlu'nun suikast kurbanı olduğu iddiaları ise git gide kuvvetleniyor ve FETÖ izleri belirginleşiyor.

"GÖRÜNTÜLERİ YÜREĞİN KALDIRMAZ"

Hürriyet yazarı Nedim Şener'in bugünkü yazısına göre; itirafçı Abdullah Önder, Yazıcıoğlu'nun son görüntülerinin FETÖ'cü avukat Mustafa Atalar'ın elinde olduğunu, görüntüleri izlemek istediğinde Atalar'ın kendisine "Görüntüleri yüreğin kaldırmaz, bunlar ortaya çıkarsa yer yerinden oynar" dediğini anlattı.

Şener'in "FETÖ Elazığ il imamının ByLock yazışması: 'Büyüğümüzle görüştük, Yazıcıoğlu hadisesini hallettik'" başlıklı yazısında ilgili bölüm şu şekilde:

İtirafçı Abdullah Önder, avukat Mustafa Atalar'ın elinde Yazıcıoğlu'nun ölmeden önce çekilmiş görüntülerinin olduğunu, izlemek istediğinde ise "İzlemeye yetkin yok, zaten görüntüleri yüreğin kaldırmaz, bunlar ortaya çıkarsa yer yerinden oynar" dediğini anlattı.

Yazıcıoğlu dosyası üzerindeki gizliliğin sona ermesiyle FETÖ üyesi askerler Özsıcak ve Uçum'un avukatının FETÖ mensubu Mustafa Atalar olduğu ortaya çıktı.

Elektronik cihazları söken ve yok eden FETÖ mensuplarının avukatlığını örgütten bir ismin yaptığının anlaşılması paniğe yol açtı.

Durumdan habersiz olan Abdullah Önder, ifadesinde konuyu Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu ve FETÖ'nün 12 ilin bağlı olduğu Gaziantep bölgesi hukuk derneklerinin sorumlusu avukat Turan Canpolat ile görüştüğünü anlattı.