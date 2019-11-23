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BBP Narman İlçe Teşkilatı Göral'a emanet

Büyük Birlik Partisi (BBP) Narman İlçe Teşkilatının 3'ncü Olağan Kongresi yapıldı.

23.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:23BBP Narman İlçe Teşkilatı Göral'a emanet
Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Teşkilatının 3'ncü Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye tek liste giren Hanifi Göral, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Narman ilçesi Burhanettin Eser Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye; BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Cevat Özer, İl Başkanı Yener Gözütok, , Tortum, Köprüköy ilçe teşkilat başkanları, belediye meclis üyeleri ve parti delegeleri katıldı.

Divan başkanlığını MKYK Üyesi Cevat Özer'in yaptığı kongrenin sunumunu ise BBP Oltu İlçe Başkanı Hikmet Dağ üstlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongre faaliyet ve mali raporların okunmasıyla devam etti. Faaliyet ve mali raporun ibrasının ardından siyasi konuşmalar bölümünde kürsüye gelen BBP Erzurum İl Başkanı Yener Gözütok, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından kongre çalışmalarına başladıklarını belirtti. Büyük Birlik Partisinin 27 yıllık siyasi geçmişinin kısa bir tahlilini yapan Gözütok, Narman ve çevre ilçelerdeki teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra yapılan seçimde Hanifi Göral delegelerin tümümün oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçilirken yeni yönetim kurulu üyeleri ve il delegeleri de belirlenmiş oldu.

Seçim sonrası söz alan BBP Narman İlçe Başkanı Hanifi Göral, kongreye katılanlara teşekkür etti. - ERZURUM

Büyük Birlik Partisi, Burhanettin Eser, Narman, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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