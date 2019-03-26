BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'a BBP'li Serkan Yücel'den geldi. BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yücel, Yavaş'a yönelik olarak "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak canı gönülden sizin kazanmanızı isterim. Şahsen oyumu size atacağım" dedi.

Mansur Yavaş, Büyük Birlik PartisiGölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

YAZICIOĞLU ANMASINA KATILDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Muhsin Yazıcıoğlu'nun anma törenine katıldığı için Yavaş'a teşekkür eden BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yücel, "Biz alperen gönüllüleri olarak başkanımızı unutmayacağız. Yazıcıoğlu'nun alperenlerinden biri olarak, gençlerinden biri olarak, onun davasının arkasından giden ülkücü alperenlerden biri olarak size yapılan zulmü kabul etmiyorum kendi adıma. Gölbaşı'nda, Ankara'da bir kutuplaşma var. İstemediğim bir şey. Demokratik bir ortamda herkes yarışsın isteriz ancak bunu bu süreçte tam anlamıyla göremiyoruz. Umut ederim hakkınızda hayırlı olsun" dedi.

"OYUMU ŞAHSEN SİZE ATACAĞIM"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Yücel 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihine ilişkin ise, "Bir ülkücü olarak, bir alperen olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak canı gönülden sizin kazanmanızı isterim. Hayırlı olur vatan millet için. Tabi bu seçim bir araç, Muhsin Yazıcıoğlu da böyle söylüyor. Kavgalara alet olsun istemeyiz. 1 Nisan'da hayırlı olan olacaktır diye düşünüyorum. Ben nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şahsen oyumu size atacağım. Sizin bir Ankaralı olmanız, hemşehri olmanız, ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor. Oyumuzun rengi de buradan geliyor zaten" diye konuştu.

"BUNLAR CUMHURBAŞKANI'NA VE ÖZHASEKİ'YE DE YAPILDI"

Kendisine destek veren Yücel'e teşekkür eden Mansur Yavaş ise, şöyle konuştu:

"Önemli olan haksızlık karşısında susmamak. Biz de orantısız bir güç karşısındayız. Basınla, billboardlarla, iktidar bütün gücüyle, hem anayasayı bir kenara bırakıp hem dinimizin emredici kurallarını bir kenara bırakıp hem de etik ve ahlaki kuralları bir kenara bırakıp peşinen suçlu ilan ediyor. Kaldı ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine de yapılmıştı. Hatta Özhaseki'ye de benzer suçlamalar yapılmıştı. Bunları yaşamış insanların bize bunu yapmamaları gerekiyor. İnşallah bu kirli siyaseti Ankara'da birleşip hep birlikte sandığa gömeceğiz. Demokraside verilecek en büyük cevap budur."