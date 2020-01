BBP'nin Konya Genişletilmiş İstişare Toplantısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ 'da meydana gelen depreme ilişkin, "Bu tür durumlarda her zaman bir olmayı başarmış necip bir milletiz. Bu birlik ve beraberlik, yaraların hızlıca sarılmasına vesile olacaktır." dedi.Destici, Konya 'da bir otelde düzenlenen BBP Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Parti teşkilatının Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Destici, "Parti yönetimi olarak bölgeyi ziyaret edecek, depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya, dertlerini dinlemeye çalışacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.Destici, Türkiye'nin bu tür durumlarda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ettiğini dile getirdi.Meydana gelen depremin ardından bazı kesimlerin durumu istismar etmeye çalıştığını belirten Destici, şunları kaydetti:"Milletimizin her bir ferdinden deprem bölgesine yardımlar ve dualar ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu tür durumlarda her zaman bir olmayı başarmış necip bir milletiz. Bu birlik ve beraberlik, yaraların hızlıca sarılmasına vesile olacaktır. Ancak siyaset camiasından, sanatçılardan ve bazı yazar-çizer takımından durumun istismar edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Gün, birlik ve dayanışma günüdür."BBP'nin, sadece seçimler için kurulmuş bir parti olmadığını, sonuna kadar davalarına sahip çıkacaklarını vurgulayan Destici, "BBP, siyasi bir harekettir. Alperen Ocakları da bu hareketin vazgeçilmez unsurlarındandır. Ülkemize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar, sadece ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız değil. Doğu Türkistan'dan Adriyatik'e oradan Kafkaslar'a, Balkanlar'a Afrika'ya kadar nerede Müslüman ve mazlum varsa hepsinin mesuliyetini omuzlarında hisseden bir siyasi hareketiz." değerlendirmesinde bulundu.