BBP Şarkışla Teşkilatı Bir Araya Geldi

09 Aralık 2018 Pazar 11:44



09 Aralık 2018 Pazar 11:44

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla ilçe teşkilatı, düzenlenen Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Programı ile bir araya geldi.BBP Şarkışla İlçe Başkanlığı, ilçedeki bir düğün salonunda Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Programı düzenledi.İlçe Başkanı Atilla Gezici'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda, BBP Şarkışla Belediye Başkan Adayı Mahir Arı, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şimşek ile partililer, seçim öncesi birlik ve beraberlik sergiledi.Gezici, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.Belediye Başkanı adayı Mahir Arı ise makam, mevki ve koltuk davası için değil, Şarkışla'ya hizmet için aday olduğunu belirterek, destek istedi.