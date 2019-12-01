Haberler » Güncel » BBP Talas İlçe Başkanlığına Göksun seçildi - Haber

BBP Talas İlçe Başkanlığına Göksun seçildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Talas İlçe Başkanlığına, Cengiz Göksun seçildi.

01.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:50BBP Talas İlçe Başkanlığına Göksun seçildi
Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanlığına, Cengiz seçildi.
Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula, başkan adayı Cengiz Göksun, ilçe başkanları, delegeler ve partililer katıldı.
Göksun, yaptığı konuşmada, parti olarak merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizdiği yolda dimdik yürüdüklerini söyledi.
Bütün olumsuzluklara rağmen canla başla çalıştıklarını kaydeden Göksun, şunları aktardı:
"26 yıllık mazisi olan partimizin Talas İlçe Başkanlığına şahsımı layık gören başta Genel Başkanımız Mustafa Destici ve partimizin büyük ailesine saygılarımı sunarım. Türklüğün son kalesi güzel ülkemizin yeniden şahlanması, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması ancak samimi, inançlı, gayretli kadroların iş başına getirilmesiyle mümkündür. Bu kapsamda Kayseri'mizin güzide ilçesi Talas'ta yeniden teşkilatlanmanın gururunu yaşıyoruz. Talas ilçemizde ilçe teşkilatının yeniden faal hale getirilmesi için çalışan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Konuşmanın ardından 18 delegenin tamamının oyunu alan Göksun, ilçe başkanı seçildi.

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Göksun, Talas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 Hatay'da zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı
16:01 Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
16:00 Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda
16:00 Yozgat kadın hentbol takımını tasıyan minibüs devrildi 1 ölü 15 yaralı-4
16:00 Erzurum'da yurtta kalan öğrencilere sporcu yetenek taraması
1.12.2019 16:02:58