BBP Yalova Teşkilatı'nda İstifa

Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Yalova
İl Teşkilatı'ndan 3 başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, başkan yardımcıları Ahmet Naci Gürelman, Selçuk Cengiz Öztürk
ve Yılmaz Caner, İl Sekreteri Kemal Turan Öztürk
ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Şentürk'ün istifa ettiği belirtildi.
İstifa eden 5 parti yöneticisinin görüşlerine ver verilen açıklamada, alınan kararın Genel Başkan Mustafa Destici
'ye karşı yapılmış bir tavır olmadığı kaydedildi.
Alınan kararın tamamen mücbir sebeplerden alındığı aktarılan açıklamada, "Bizler inanıyoruz bu bir bayrak ve hizmet yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımız, gönül dostlarımız, teslim ettiğimiz bayrağı daha üst seviyelere çıkaracaklar, partimizi layık olduğu yere taşıyacaklardır." ifadesi kullanıldı.
Yalova,Büyük Birlik Partisi
25 Kasım 2018 Pazar 14:37