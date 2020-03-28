BBUS seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu
Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi BURULAŞ'ın hava alanları transferi için kullanılan BBUS seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durduruldu.
28.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:40
Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi BURULAŞ'ın hava alanları transferi için kullanılan BBUS seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durduruldu.
BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Covid-19 salgınını önleme amaçlı İçişleri Bakanlığının şehirler arası yolculuğun kısıtlanması genelgesi uyarınca BBUS seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Covid-19 salgınını önleme amaçlı İçişleri Bakanlığının şehirler arası yolculuğun kısıtlanması genelgesi uyarınca BBUS seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Koronavirüs, Bursa, Güncel