Bbva'dan Porsche'ye Blockchain Üzerinden Vadeli Kredi

– Almanya
merkezli Porsche
Holdings, İspanya
merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
'dan (BBVA) blockchain üzerinden 150 milyon euro vadeli kredi aldı.
Porsche Holdings ve BBVA'nın gerçekleştirdiği kredi işlemi, BBVA'nın özel ve halka açık blockchain teknolojisi aracılığıyla İspanya dışında gerçekleşen ilk işlem oldu.
BBVA Almanya Direktörü Frank Hoefnagels, söz konusu işlemle ilgili şöyle konuştu:
"Bu işlem, blockchain teknolojisini müşterilerimizle olan temaslarımızda etkin bir biçimde kullanmanın önemini gösteriyor. Amacımız süreci kolaylaştırarak ve işlem hızını artırarak müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak." - İstanbul
Almanya,İspanya,Porsche
Kaynak: DHA