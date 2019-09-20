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Bc ıgokea: 74-69

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Önder Yılmaz (xx), Dağder Dağlı (xx), Murat Dalışan (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 10, Triche (xxx) 18, Metecan (xx) 8, Nusret (xxx) 10, Morgan (xx) 7, Onuralp (x) 2, Semih (xx) 7, Yunus (xx) 5, Adem Bona (xx) 6, Arca (x) 1BC IGOKEA: Cvetkovic (x), Ilic...

20.09.2019 21:10Bc ıgokea: 74-69

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Önder Yılmaz (xx), Dağder Dağlı (xx), Murat Dalışan (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 10, Triche (xxx) 18, Metecan (xx) 8, Nusret (xxx) 10, Morgan (xx) 7, Onuralp (x) 2, Semih (xx) 7, Yunus (xx) 5, Adem Bona (xx) 6, Arca (x) 1
BC IGOKEA: Cvetkovic (x), Ilic (x), Evans (xxx) 11, Tomas (xx) 8, Clifford (xx) 8, Karihiauskas (xx) 5, Rashad (xxx) 17, Lesic (xx) 5, Stevic (xxx) 11, Lukovic (x) 4
1'İNCİ PERİYOT: 19-20
İLK YARI: 35-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53
Pınar Karşıyaka, ev sahibi olduğu geleneksel Pınar Protein Cup'taki ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi BC Igokea'yı 74-69 mağlup etti. Kaf-Kaf'ta 3 yıl sonra yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca ve yenilenen kadro, ilk kez bu maçla taraftarla buluştu. Yeşil-kırmızılı taraftarlar Sarıca'yı ilk maçta alkışlarla karşıladı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Triche 18, Taylor ve Nusret 10'ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Karşıyaka, yarın turnuvadaki ikinci ve son maçında Igokea'yla oynadığı ilk karşılaşmayı kaybeden Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle şampiyonluk için karşılaşacak. Aynı salondaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodu 19-20 sonuçlandı. İlk yarıda Karşıyaka Taylor, Nusret ve Metecan, konuk ekip Rashad'la sayılar buldu. Devre, Morgan'ın basketiyle 35-35 sonuçlandı. Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Kaf-Kaf, Triche'ın dış atışları, Adem Bona'nın pota altından sayılarıyla etkili olarak farkı 55-41'le 14 sayıya kadar çıkardı. Son periyoda 60-53 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Son periyotta da kontrollü oyununu sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, salondan 74-69 galip ayrıldı.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Önder Yılmaz, Nusret Gökçe, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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