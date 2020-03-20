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BDDK, 200 milyon lira sermayeli D Yatırım Bankası'nın kurulmasını onayladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 200 milyon lira sermayeli "D Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

20.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:08
BDDK, 200 milyon lira sermayeli D Yatırım Bankası'nın kurulmasını onayladı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 200 milyon lira sermayeli "D Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, söz konusu bankanın Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı AŞ tarafından kurulacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Doğan Enerji, Ekonomi

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