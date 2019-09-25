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Bddk başkanı akben'in annesi vefat etti

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in annesi Gülüzar Akben (94) vefat etti.

25.09.2019 11:02Bddk başkanı akben'in annesi vefat etti
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in annesi Gülüzar Akben (94) vefat etti. Akben, Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
Bir süredir hastanede tedavi gören Gülüzar Akben, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dün akşam Kahramanmaraş'taki 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'ne katılan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in acı haberi zirveden hemen sonra aldığı ve hastaneye gittiği belirtildi. Gülüzar Akben, Ulu Cami'de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



mehmet ali akben, Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA

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