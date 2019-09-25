Bddk başkanı akben'in annesi vefat etti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in annesi Gülüzar Akben'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Ulu Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki cenaze törenine Akben ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem, BDDK yöneticileri, kamu ve özel bankaların müdür ve yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

NAMAZI AĞLAYARAK KILDI

Törende İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldığı sırada gözleri dolan Akben cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından Gülüzar Akben'in cenazesi Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törenden sonra Mehmet Ali Akben ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bankacılık, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi törene çelenk gönderdi.

