15.06.2019 00:23
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BDDK: Bloomberg haberi davasında 38 kişi hakkında suç duyurusu yapmadık

BDDK: Bloomberg haberi davasında 38 kişi hakkında suç duyurusu yapmadık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında Bloomberg muhabirlerinin de bulunduğu 38 kişi hakkında başlatılan davada, habere yorum yapan kişilerle ilgili kendilerinin suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında Bloomberg muhabirlerinin de bulunduğu 38 kişi hakkında başlatılan davada, habere yorum yapan kişilerle ilgili kendilerinin suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı.

Yazılı basın açıklamasında BDDK, 14 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 'itibarın zedelenmesi suçunu işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit edilecek diğer sorumlular' hakkında başvuruda bulunduklarını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com
İstanbul, Bloomberg, Dünya

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