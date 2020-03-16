BDDK'dan bankalar için iş sürekliliği ve acil durum eylem planı açıklaması Açıklaması
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının her yıl düzenli olarak gözden geçirildiği, söz konusu planların tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
16.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:42
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının her yıl düzenli olarak gözden geçirildiği, söz konusu planların tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
BDDK'dan yapılan açıklamada, son aylarda halk sağlığını dünya çapında tehdit eder hale gelen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrinin tüm dünya tarafından dikkatle izlendiği vurgulandı.
Virüsün yayılımının yaratabileceği ekonomik ve finansal risklerin azaltılabilmesi için farklı ülkelerde, ilgilikuruluşlarca muhtelif tedbirler uygulandığına işaret edilen açıklamada, Türkiye 'de Sağlık Bakanlığı, dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) direktifleri doğrultusunda yasal merciler tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, 31 Mart 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber'e işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Rehber uyarınca, bankaların sürekli olarak faaliyetlerinedevam edebilmesine ve ayrıca önemli iş kesintilerinin ortaya çıktığı dönemlerde maruz kalacaklarıkayıpları sınırlamaya yönelik bir iş sürekliliği planına sahip olmaları zorunludur. Bu çerçevede,ilgili mevzuat kapsamında bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planları kurumumuztarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir.Bu kapsamda, ihtiyatlı denetim yaklaşımı çerçevesinde bankalar tarafından rutin olarakhazırlanan iş sürekliliği planları kurumumuz tarafından tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirleralınmaktadır."
BDDK'dan yapılan açıklamada, son aylarda halk sağlığını dünya çapında tehdit eder hale gelen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrinin tüm dünya tarafından dikkatle izlendiği vurgulandı.
Virüsün yayılımının yaratabileceği ekonomik ve finansal risklerin azaltılabilmesi için farklı ülkelerde, ilgilikuruluşlarca muhtelif tedbirler uygulandığına işaret edilen açıklamada, Türkiye 'de Sağlık Bakanlığı, dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) direktifleri doğrultusunda yasal merciler tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, 31 Mart 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber'e işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Rehber uyarınca, bankaların sürekli olarak faaliyetlerinedevam edebilmesine ve ayrıca önemli iş kesintilerinin ortaya çıktığı dönemlerde maruz kalacaklarıkayıpları sınırlamaya yönelik bir iş sürekliliği planına sahip olmaları zorunludur. Bu çerçevede,ilgili mevzuat kapsamında bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planları kurumumuztarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir.Bu kapsamda, ihtiyatlı denetim yaklaşımı çerçevesinde bankalar tarafından rutin olarakhazırlanan iş sürekliliği planları kurumumuz tarafından tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirleralınmaktadır."
Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi
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