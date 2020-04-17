BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların merkezi yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabileceğini bildirdi.
17.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:52
BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan kurul kararında, şu ifadelere yer verildi:
"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93. maddesi uyarınca, bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden olan ve yabancı para cinsindendüzenlenen alacaklarına, 23 Ekim 2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesineİlişkin Yönetmelik kapsamında, Standart Yaklaşım uyarınca kredi riskine esas tutarhesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabilmesine,bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurum internet sitesindeyayımlanmasınakarar verilmiştir."
Kaynak: AA