BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları...
12.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:42
BDDK'nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, konsolidasyona tabiyurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıylagerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı dövizdiğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı,forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıklarıyasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya dahil edilen işlemlerinhesaplamasında 90 ila 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerinise yüzde 50 oranında dikkate alınmasına, söz konusu oranın günlük olarak solo vekonsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilmesine, mevcut aşımlargiderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelenişlemlerin yenilenmemesi yönünde kararın 9 Şubat 2020'de aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerinartmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarınkorunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmakbakımından yapılan değerlendirme sonucunda Bankacılık Düzenleme ve DenetlemeKurulu'nun 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerlevadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için özkaynakların yüzde 10'u nispetinde belirlenmiş olan sınırlamanın yüzde 1 olarakyeniden belirlenmesine, sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında kullanılan vadeye görefarklı dikkate alınma oranları uygulamasının kaldırılmasına, söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsunbozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda kurumun yazılıonayının alınmasına, diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."
Vadede TL satım
Açıklamada, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haizortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine 7 gün veya daha kısa süre kalan,vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarlarıtoplamının, en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10'unu geçemeyeceği, sözkonusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyonişlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlemtarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyladikkate alınacağı ve mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığındaişlem yapılmayacağı yönünde kararın 18 Aralık 2019'da alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ancak, benzer şekilde Kovid-19 salgınının yol açtığı finansal risk artışının veekonomimize yönelik diğer risklerin yönetilmesi için atılan adımları ve alınan tedbirleri desteklemek açısından yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurulu'nun 12.04.2020 tarihli aynı kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle
vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasalözkaynaklarına oranının hiçbir takvim günündevadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1'i,vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2'yi, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10'ugeçmemesine, her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden öncebozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda kurumun yazılıonayının alınmasına, diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesinekarar verilmiştir."
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi