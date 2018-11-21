BDDK'dan "Borçların Yapılandırılması Yönetmeliğinde" Değişiklik

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:35



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:35

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi uygulamasına "makul bir süre" kısıtı getirdi.BDDK'nın "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik"inde değişiklikler içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yapılan değişiklik kapsamında yönetmeliğin, finansal yeniden yapılandırmanın kapsamı bölümünde yer alan maddelerde düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile "makul bir süre içinde" ifadesi eklenen madde, yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:"Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını makul bir süre içinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şarttır. Bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz."Yönetmeliğin aynı bölümünde yer alan "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti, bu çerçeve anlaşmalarla belirlenecek ve Kurul tarafından uygun görülecek bir kuruluş tarafından yapılır" maddesinden de "Kurul tarafından uygun görülecek" ifadesi çıkarıldı.Bu değişiklik sonucunda borçluların mali durumunun tespiti, çerçeve anlaşmalarla belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılacak.Çerçeve anlaşmaları hükümlerinde değişiklikYönetmeliğin "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları"na ilişkin hükümlerin belirlendiği bölümünde de bazı maddelerde değişiklik yapıldı.Buna göre, çerçeve anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu kılındı.Öte yandan yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin usul ve esasların çerçeve anlaşmalarıyla belirleneceği, bunların, talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabileceği hükmü getirildi.Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarının asgari unsurlarının belirlendiği bölümde de değişiklik yapılan yönetmelikte, yeni madde şu şekilde belirlendi:"Çerçeve anlaşmalarını imzalayanların bu anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem Kurulu, birlik yönetim kurulunun görevlendireceği tarafsız ve görevinin gerektirdiği, bilgi ve deneyime sahip üç kişiden oluşur. Hakem Kurulu kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alır. Hakem Kurulunun çalışma esas ve usulleri ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları çerçeve anlaşmalarında gösterilir."Bu maddede yer alan "Çerçeve anlaşmalarını imzalayanların" ifadesi, eski yönetmelikte "Çerçeve Anlaşmalarında tarafların" şeklinde yer alıyordu.