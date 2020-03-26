BDDK'dan çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin açıklama Açıklaması
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan müşteri talebine cevap verebilmek için çağrı merkezi hizmeti veren personel istihdamının artırılması gerektiğini bildirdi.
26.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:54
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan müşteri talebinecevap verebilmek için çağrı merkezi hizmeti veren personel istihdamının artırılmasıgerektiğini bildirdi.
BDDK'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye 'de yayılımının önlenmesi amacıylaülke çapında gerekli tedbirlerin alındığına işaret edildi.
Alınan tedbirler kapsamında uzaktançalışmanın arttığı ve banka şubelerinin çalışma sürelerinin kısaltıldığı anımsatılan açıklamada, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarının kullanımının artmasıyla müşterilerin işlemlerini gerçekleştirirken destek almak için bizzat banka personelineulaşma ihtiyacının da artacağı değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, bu durumda artan müşteri talebinecevap verebilmek için çağrı merkezi hizmeti veren personel istihdamının arttırılmasıgerektiği ifade edildi.
Bankacılık Kanunu gereğince bankaların,müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek birsistem kurmakla yükümlü olup, müşterilerin sesli yanıt sisteminden yeterli hizmetialamayacağı durumlarda müşteri temsilcilerine makul bir sürede ulaşabilmelerininsağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diğer yandan, çağrı merkezi hizmetlerinin Bankaların BilgiSistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinin yedinci fıkrasına uygun olarak yürütülmesi ve böylelikle müşteritaleplerinin efektif olarak karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, Bankalarımızın iş dünyasına ve vatandaşlarımıza verdikleridayanışma taahhütleri ile ilgili olası aksaklıkları hızlıca ele alabilmek ve sağlıklı çözümlerüretebilmek adına çağrı merkezi üzerinden gerekli yönlendirmeleri yapabilecek işkurgularının da ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne26 Mart 2020 tarihli yazı ile bankalar tarafından çağrı merkezi personeli istihdamınınmüşterileri mağdur etmeyecek yeterli sayıya ulaştırılması ve banka müşterilerine yönetmeliğe uygun verimli bir çağrı merkezi hizmeti sağlanması gerektiği belirtilmiştir."
Açıklamada ayrıca, Kovid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destektaahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşların, "0850 222 23 35" numaralı çağrımerkezinden, "https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/" internet adresinden veya kuruma dilekçe yazarak bilgi edinebileceği, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecekleri bilgisine de yer verildi.
BDDK'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye 'de yayılımının önlenmesi amacıylaülke çapında gerekli tedbirlerin alındığına işaret edildi.
Alınan tedbirler kapsamında uzaktançalışmanın arttığı ve banka şubelerinin çalışma sürelerinin kısaltıldığı anımsatılan açıklamada, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarının kullanımının artmasıyla müşterilerin işlemlerini gerçekleştirirken destek almak için bizzat banka personelineulaşma ihtiyacının da artacağı değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, bu durumda artan müşteri talebinecevap verebilmek için çağrı merkezi hizmeti veren personel istihdamının arttırılmasıgerektiği ifade edildi.
Bankacılık Kanunu gereğince bankaların,müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek birsistem kurmakla yükümlü olup, müşterilerin sesli yanıt sisteminden yeterli hizmetialamayacağı durumlarda müşteri temsilcilerine makul bir sürede ulaşabilmelerininsağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diğer yandan, çağrı merkezi hizmetlerinin Bankaların BilgiSistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinin yedinci fıkrasına uygun olarak yürütülmesi ve böylelikle müşteritaleplerinin efektif olarak karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, Bankalarımızın iş dünyasına ve vatandaşlarımıza verdikleridayanışma taahhütleri ile ilgili olası aksaklıkları hızlıca ele alabilmek ve sağlıklı çözümlerüretebilmek adına çağrı merkezi üzerinden gerekli yönlendirmeleri yapabilecek işkurgularının da ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne26 Mart 2020 tarihli yazı ile bankalar tarafından çağrı merkezi personeli istihdamınınmüşterileri mağdur etmeyecek yeterli sayıya ulaştırılması ve banka müşterilerine yönetmeliğe uygun verimli bir çağrı merkezi hizmeti sağlanması gerektiği belirtilmiştir."
Açıklamada ayrıca, Kovid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destektaahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşların, "0850 222 23 35" numaralı çağrımerkezinden, "https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/" internet adresinden veya kuruma dilekçe yazarak bilgi edinebileceği, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecekleri bilgisine de yer verildi.
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Kaynak: AA