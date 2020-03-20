BDDK'dan Dünya Varlık Yönetim'e faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Dünya Varlık Yönetim AŞ'ye, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildiği bildirildi.

Kaynak: AA