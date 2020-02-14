BDDK'dan Elazığ ve Malatya'daki kredi kartı taksitlendirme sürelerini artırma kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 1 Ocak 2021'e kadar Elazığ
ve Malatya
illerinde yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme sürelerinin iki katı olarak uygulanmasına karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan BDDK kararına göre, kredi vadeleri hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenecek.
Kararda, şunlar kaydedildi:
"1.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya illerinde yerleşikkişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yenikullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı yönetmeliğin "Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 12/A maddesininüçüncü fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması dadahil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine;1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere Elazığ ve Malatya illerinde yerleşikkişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş veFaaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yenidenyapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı yönetmeliğin "Taşıt ve tüketicikredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 11/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreleretabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere şirketlercebelirlenebilmesine;1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya illerinde yerleşiküye iş yerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredikartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı yönetmeliğin 26'ncı maddesininyedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredikartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar artırılmasınakarar verilmiştir."