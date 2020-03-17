BDDK'dan esnaf ve vatandaşa kolaylık
BDDJ, koronavirüs nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla bazı tedbir aldı.
17.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:54
BDDJ, koronavirüs nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla bazı tedbir aldı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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