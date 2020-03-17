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BDDK'dan esnaf ve vatandaşa kolaylık

BDDJ, koronavirüs nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla bazı tedbir aldı.

17.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:54
BDDK'dan esnaf ve vatandaşa kolaylık
BDDJ, koronavirüs nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla bazı tedbir aldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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