BDDK'dan 'koronavirüs' açıklaması: Bankaların eylem planı gözden geçiriliyor
Koronavirüsün bankacılık sistemindeki işleyişe yönelik açıklama yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının Kurum tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirildiğini bildirdi.
16.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:35
Koronavirüsün bankacılık sistemindeki işleyişe yönelik açıklama yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının Kurum tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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