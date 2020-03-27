BDDK'dan "kredi erteleme" kararı
BDDK kararına göre, taşıt ve tüketici kredilerinde ödemelerin ertelenmesi taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak, gecikmeye giren krediler izlemeye alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek.
27.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:04
BDDK kararına göre, taşıt ve tüketici kredilerinde ödemelerin ertelenmesi taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak, gecikmeye giren krediler izlemeye alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi