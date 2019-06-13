BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik

Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe giderken, daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranlarını yüzde 30'a düşürdü.BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Değişiklikler kapsamında, kredi kartı sözleşme şartları doğrultusunda ödenmesi gereken asgari tutarın belirlendiği maddelerde düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü.Buna göre, ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun yüzde 30'undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak. Öte yandan banka, bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek.Değişiklik yapılmadan önce, ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer alıyordu:"Ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan, kredi kartı limiti 15 bin liradan 20 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 35'inden, kredi kartı limiti 20 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak ve banka bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek."