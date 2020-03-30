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BDDK'dan kredi kartı ödemelerine kolaylık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.

30.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:10
BDDK'dan kredi kartı ödemelerine kolaylık
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.
Buna göre, Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.
Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.
Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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