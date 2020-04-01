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BDDK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.

01.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:08
BDDK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Akben ve kurul üyeleri "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağış yaparak katıldı.
Ayrıca kurumun internet sitesinde de kampanyaya katılım duyurusu yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, mehmet ali akben, Ekonomi
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